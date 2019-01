Kiko Rivera confiesa que fue adicto a las drogas

Kiko Rivera ha confesado que fue adicto a las drogas durante una época de su vida. "Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar", desveló en Gran Hermano Dúo.

"Lo pasé muy mal, todos los bajones que tuve en mi vida pensaba que podrían solucionarse con las drogas", explicó el hijo de Isabel Pantoja, que asegura que gracias al apoyo de su mujer, Irene Rosales, su madre y sus amigos ha conseguido "salir de ese mundo".

Su esposa fue uno de los pilares más importantes durante esta dura etapa. "Ella se puso firme y me enderezó, me costó lo más grande pero hace un año y medio ya soy un hombre limpio.Gracias a Dios lo he conseguido, aún sigo con el tratamiento y haciéndome mis pruebas, donde todos los que me quieren pueden ver que sigo bien", apuntó Rivera.

"Gracias a mi madre y a mi mujer soy una persona nueva y una persona feliz, y se lo agradeceré a las dos eternamente hasta el día que me muera", declaró el DJ en el programa de Telecinco.