Kiko Rivera acusa al técnico de la Olympus de boicotear actuación en Portonovo

Captura de la sotorie. EP

Kiko Rivera ha cosechado la polémica a su paso por Portonovo. Después de actuar en la fiestas patronales, el cantante ha cargado contra el técnico de sonido de la orquesta Olympus, a quien culpa de haber arruinado su actuación.

En una storie de Instagram, Rivera vertía acusaciones de boicot contra el técnico. En la publicación, que ya no se encuentra disponible en esta red social, aseguraba que este le había bajado deliberadamente el sonido durante su actuación, volviendo a ajustarlo correctamente cuando actuaba la orquesta.

"Actuábamos en el escenario de la orquesta Olympus y su técnico de sonido he de decir que es un tremendo hdp. Aposta y queriéndome joder la noche, me apagaba el sonido, me bajaba la música, me apagaba el micro y cuando volvía a subir la orquesta, todo correcto y maravilloso", aseguró Rivera.

El programa de Telecinco Sálvame se puso en contacto con el director de la orquesta, José Ferreiro, quien nego categóricamente que el relato del Kiko Rivera fuese cierto y aseguró que él mismo estuvo con el técnico de sonido durante la actuación del hijo de Isabel Pantoja y que no hizo nada, ya que Kiko Rivera se había traído "sus técnicos".

Además, Ferreiro consideró que Rivera debería "dar las gracias a la orquesta Olympus por dejarle todo nuestro material, toda nuestra infraestructura y por dejarlo actuar en nuestro escenario sin cobrar nada".