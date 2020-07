Kiko Matamoros sorprende con su nuevo rostro

Las expectativas estaban altas para la entrega del pasado fin de semana de Sábado Deluxe, ya que la habitual Mila Ximénez regresaba a plató para hablar del cáncer que padece. La colaboradora se abrió en canal ante las cámaras y desgranó con total sinceridad el proceso vital en el que se encuentra, protagonizando momentos cargados de emotividad. Sin embargo, los focos no solo se centraron en su figura, pues Kiko Matamoros se convirtió en el centro de atención de los espectadores durante gran parte de la noche.

El nombre del colaborador no tardó en hacerse viral y colarse en la lista de trending topic en las redes sociales gracias a su nueva apariencia. Y es que Matamoros acudió al plató del Deluxe con el rostro hinchado y lleno de grandes marcas, un aspecto que sorprendió tanto a la audiencia como a sus compañeros de programa.

"Le voy a dar una explicación a España. Esta tarde me he pinchado la cara y no he tenido tiempo ni de maquillarme", explicó Kiko ante la expectación que había causado. "Ha llegado el coche de producción y no se me hacía elegante hacerle esperar, por lo que he salido tal cual estaba".

La responsable del nuevo rostro del colaborador, tal y como ha confirmado, ha sido Carla Barber, la novia de su hijo Diego Matamoros. "El otro día fuimos a cenar y me dijo que me tenía que hacer algunas cosas en la cara”, confesó.

La propia doctora ha reconocido en su cuenta de Instagram que el tratamiento de Kiko Matamoros ha supuesto el mayor "total face" de toda su carrera profesional. Además se ha encargado de compartir dos fotografías que recogen el antes y el después del rostro de la celebrity, en las que aclara que "la inflamación, la rojez, los hematomas y el edema son normales y desaparecen al poco tiempo".

La nariz, el arco mandibular, las arrugas de la frente o las cejas fueron los principales puntos faciales que han sido intervenidos para esculpir la nueva imagen del comentarista, que ha sido objeto de numerosos memes en Twitter durante la noche del sábado.

Kiko Matamoros ya ha conocido a su nuera Carla Barber #milabrazos pic.twitter.com/Ad7L0ejqE9 — El ganchito vengador🦉 (@Ganchito64) July 25, 2020

Kiko Matamoros no para de viajar en el tiempo #SABADODELUXE pic.twitter.com/n9xYF9EYIi — Emo RoydeX (@TheRoydeX) July 25, 2020