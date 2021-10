Kiko Hernández deja 'Sálvame': "Por mi salud mental necesito parar"

Kiko Hernández ha anunciado este miércoles que dejará Sálvame por un tiempo para recuperarse tras el fallecimiento de dos personas muy allegadas a él en los últimos meses. "No estoy acostumbrado a la muerte y que se te muera tanta gente es terrible", ha explicado.

"Necesito descansar porque no estoy bien", declaró el madrileño en el programa de Telecinco en el que admitió el duro momento que está viviendo tras la muerte de su compañera Mila Ximénez en junio y el fallecimiento de su amiga Begoña Sierra esta semana.

"Llevo un año que ya no puedo más. Se me junta un duelo con el otro y con el otro... hay un momento ya en que revientas. Yo no soy de tomar muchas pastillas, pero el lunes me tomé ya no sé cuantos lexatines y no sabía dónde estaba", explicó el colaborador. "Por mi salud mental necesito parar", insistió.