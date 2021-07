Katia Aveiro, ingresada por covid tras sus mensajes negacionistas

Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, se encuentra hospitalizada a causa del coronavirus, tal y como contó ella en sus redes sociales. "Esta es la última publicación que me hubiera gustado hacer, pero las noticias corren rápido y por respeto a los que me siguen y me tienen cariño, comparto con vosotros la verdad".

Katia dio positivo en coronavirus el pasado 17 de julio y mientras estaba cumpliendo con el aislamiento obligatorio en su domicilio en Funchal, sufrió un cuadro clínico de neumonía que hizo que fuese ingresada en el Hospital Dr. Nélio Mendonça de Madeira.

"Lamentablemente, desde el viernes pasado 23 empeoré, cogí una neumonía como consecuencia del maldito virus, en fin, Llegó la hospitalización y aquí estoy, siguiendo bien, recuperándome gracias a Dios y gracias a un equipo médico maravilloso", comentó en una de sus fotografías de Instagram.

Katia Aveiro quiso mandar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores comentándoles que se encuentra bien y que está reaccionando bien a los tratamientos. Además, apunta que lo mejor de su ingreso es que está perdiendo el peso que ya "había ganado con estas turbias vacaciones".

La hermana del futbolista apuntaba también que cuenta con el apoyo de toda su familia.

Según las declaraciones de Katia no es la única que se ha contagiado. Son varios los miembros de la familia y del propio servicio los que han pasado también el covid, pero solamente ella ha tenido que ser ingresada en el hospital.

Su único deseo es salir cuanto antes del hospital, para lo que necesita "vitaminas, alegrías, paz y ganas de vivir. El sistema inmunitario agradece e impide muchas cosas", apuntaba Katia Aveiro en una publicación de su Instagram en el que se dejaba ver durante su ingreso en el Hospital Dr. Nélio Mendonça.