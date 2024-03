Kate Middleton, vista en público con aspecto "feliz y saludable"

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha sido vista en público este fin de semana por primera vez desde su cirugía abdominal en Windsor (afueras de Londres) junto con su esposo, Guillermo, con aspecto "feliz, relajada y saludable", según informa este lunes el tabloide británico The Sun.

El diario sensacionalista indica que la princesa, de 42 años, apartada de la vida pública desde que se sometió a una "operación abdominal" planificada de la que se desconocen los detalles el pasado 16 de enero, acudió el sábado con su marido a su "tienda favorita en una granja", situada cerca de su domicilio en Adelaide Cottage, en Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw