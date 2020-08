Karmele llama "enano psicópata" a Jorge Javier y habla de las "carreras de drogas" en 'Sálvame' 

Karmele Marchante ha protagonizado una rajada histórica contra Sálvame, programa que abandonó hace ya varios años, al entender que sus excompañeros se siguen acordando de ella en el espacio de Telecinco.

"Me da mucho asco que la gentuza de Sálvame siga hablando de mí", comenzó escribiendo la periodista en el primero de los tres tuits incendiarios que publicó en la mañana de este jueves contra el programa. En ellos, la figura de Jorge Javier Vázquez es la que queda peor parada, al ser tildado de "maltratador misógino" o "enano psicópata".

Sin embargo, los dardos de Karmele no se centraron únicamente en el presentador, pues el programa de Mediaset en pleno también fue foco de su ira. "Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bullying y mentiras", publicó al tiempo que denunciaba las "carreras de drogas" que se llevaban a cabo en los "baños y camerinos", las "endogamias amorosas para colocar novios y novias" o las "mentiras no informativas" que tenían como único fin el de obtener mayor audiencia.

Por último, la periodista lanzó una amenaza a Sálvame: "Si me siguen nombrando, escribo todo lo que viví". Ahí queda eso...

Me da mucho asco que la gentuza de Salvame siga hablando de mi. Ayer el MATRATADOR MISÓGINO JJ, antes el COMPRADOR DE CRIATURAS E INVENTOR DE ENFERMEDADES, condenado x el TS. Xq esa OBSESIÓN? Mi vida está en derroteros profesionales distintos. NUNCA LE HICE LA PELOTA( sigo) — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

AL ENANO PSICÓPATA, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de MALTRATO, BULLING Y MENTIRAS. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en la TV3......A qué viene esa OBSESIÓN ENFERMIZA? Dejarme en paz ya PANDA MISERABLE DE IGNORANTES Y [email protected]💜💜💜 — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020