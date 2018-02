Karina "se pensó" aceptar sexo a cambio de un contrato discográfico

La cantante Karina, representante española en Eurovisión 1971, acudió este sábado a Sábado Deluxe para opinar sobre diferentes temas, tanto de actualidad como de su vida y larga carrera profesional.



La artista afirmó que cuando terminó su contrato con su primera discográfica, a los 32 años, le fue ofrecido un trabajo en otra compañía. Ese contrato solo se produciría a cambio de relaciones sexuales. Karina confesó que se lo pensó, aunque siempre como "un intercambio", no como prostitución. Además, remarcó que la violencia no era una opción en ese "intercambio". Finalmente no aceptó, ya que temía que esa relación sexual no desembocase en el contrato prometido.



Karina también recordó ante las cámaras de Telecinco su primera vezl. Esta se produjo con 26 años, al casarse con Tony Luz, y la califica como "traumática", ya que en aquel momento la educación sexual era muy pobre.



Por otra parte, la cantante tuvo tiempo de comentar la candidatura española para Eurovisión y de halagar a Alfred y Amaia. Su "pálpito" es que la pareja quedará entre los cinco primeros, un puesto que España aún no ha olido en el siglo XXI. Además, la artista comentó que Amaia "es una niña que parece buena y dulce" como era ella en aquel momento de su vida.