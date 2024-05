Un niño que viene con estrella

La primavera, la sangre altera y, como tal, tan bien es época de procrear y de recibir nuevos retoños. Y los famosos no van a ser menos que el resto de los mortales. De hecho, el cantante canadiense Justin Bieber y su mujer, la modelo Hailey Baldwin –hija del actor Stephen Baldwin– acaban de comunicar que van a ser padres. Lo hizo la futura mamá a través de su cuenta de Instagram.

Hailey, también conocida como Hailey Bieber tras su matrimonio con el mediático artista, compartió la noticia este jueves a través de un vídeo en el que se besa con Justin para celebrar la renovación de sus votos matrimoniales.

La publicación continúa con una serie de fotografías del mismo día, algunas de ellas tomadas por el propio Justin, en las que se la ve con un vestido blanco largo de encaje de Saint Laurent, velo, anillo de boda y una barriga levemente abultada. El pie de foto se limita a etiquetar el perfil de su marido en Instagram.

Además, el artista también ha colgado un par de imágenes, anunciando el feliz acontecimiento. En esas fotos, se ve a la pareja (Justin, con una chaqueta de pelo y la gorra hacia atrás y Hailey, con el mismo vestido) con las manos entrelazadas en una ceremonia en la que parecen renovar sus votos matrimoniales y que, según cuenta el diario El País reproduciendo fuentes de algunos medios estadounidenses, fueron tomadas en Hawai hace un par de semanas.

Hailey podría estar ya en el tercer trimestre de su embarazo, según afirma el portal TMZ, y, por tanto, el bebé –del que no han revelado el sexo todavía– nacería a finales del próximo verano.

Justin y Hailey Bieber llevan casados casi seis años, cuando se comprometieron en Nueva York tras solo dos meses como pareja y celebraron la ceremonia más tarde en Carolina del Sur.

Los rumores acerca del posible embarazo de Hailey habían ido en aumento en el último año e incluso hace seis meses ella se refirió al respecto en una exclusiva con la revista GQ, en la que se quejó: "Joder, ¿no puedo estar hinchada y no estar embarazada? Mentiría si dijera que todo esto no me afecta en absoluto", declaró.

Aunque, eso sí, se refería al hecho de ser madre como algo "inevitable" y de lo que estaba "segura" después de haberse casado con Justin Bieber. "Es algo tan privado e íntimo... llegará cuando tenga que llegar", expresaba entonces.

Por su parte, la estrella pop declaró públicamente hace cuatro años que le ilusionaba la idea de ser padre, pero que respetaba los tiempos de su esposa.

"Voy a tener tantos bebés como Hailey quiera tener. Me encantaría tener yo mismo una pequeña tribu. Creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y creo que simplemente no está lista todavía. Y eso está bien", afirmó Justin en diciembre de 2020 durante una entrevista con la popular presentadora Ellen DeGeneres.

La modelo –que tiene una empresa de cosmética– y el cantante se casaron en septiembre de 2018 tras dos meses de noviazgo. Hailey tiene 27 años y Justin, 30.