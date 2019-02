Justin Bieber, en tratamiento por depresión

Justin Bieber no atraviesa su mejor momento. El canadiense, de 24 años, ha decidido ponerse en manos de profesionales para tratar la depresión que sufre, según han anunciado medios americanos.

La revista People recoge el testimonio de una fuente cercana al cantante, que reconoce que "Justin parece estar abatido y cansado. Está luchando y pronto se recuperará. Tiene muy buena ayuda a su alrededor y está recibiendo un tratamiento", indica dicha fuente, quien también precisó que la enfermedad de Bieber no tiene nada que ver con su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin.

"Comenzó siendo un dulce adolescente canandiense. Un gran niño, muy educado y amable con todos. Tener esa gran cantidad de fama lo cambió por completo. Tenía acceso a todo en todo momento y estaba rodeado de personas que nunca le decían que no a nada", señala la misma fuente en People.

De hecho, el propio cantante reconoció en una entrevista en Vogue que la fama le había afectado. "Comencé realmente sintiéndome demasiado. Pensaba: 'La gente me ama, yo soy el amo'. Me volví muy arrogante", dijo.

Sus problemas de salud y los excesos lo obligaron a cancelar su gira mundial Purpose en 2017 después de realizar más de 150 conciertos en 40 países. "Me deprimí mucho en la gira", apuntó en Vogue. "No he hablado de esto, y todavía estoy procesando muchas cosas que no he contado. Estaba solo. Necesitaba algo de tiempo".