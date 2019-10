Justin Bieber y Hailey publican en las redes su álbum de boda

Justin Bieber y Hailey Baldwin han publicado en sus redes sociales las fotografías de su boda, celebrada el pasado 30 de noviembre.

Este lunes, la pareja decidió compartir las instantáneas de la ceremonia, que tuvo lugar en un lujoso complejo en Carolina del Sur a la que asistieron familiares y amigos del cantante y la modelo.

La novia dio el 'sí, quiero' con un delicado vestido con corte de sirena bordado con flores y perlas diseñado por Virgil Abloh. El detalle más llamativo fue la inscripción en el velo que ponía 'Till death do us apart' (Hasta que la muerte nos separe).