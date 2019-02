Julio Ruz, expulsado de 'GH Dúo' por "conducta inaceptable"

Julio Ruz, expareja de María Jesús Ruiz y concursante, junto a la modelo, de Gran Hermano Dúo, ha sido expulsado del programa por "conducta inaceptable".

El empresario ha abandonado el concurso este domingo, tras comunicarle Jordi González en pleno directo la decisión de la dirección.

Aunque no se explicaron los detalles de la expulsión disciplinaria, en los últimos días, Ruz había protagonizado momentos tensos con su expareja, a la que seguía por la casa. "Me da un poco de pena también pero si te soy sincera, quería que este jueves se fuera él", reconoció María Jesús Ruiz tras conocer la noticia.

Así fue el comportamiento de Julio Ruz con María Jesús Ruiz😬 #GHDUODBT4 pic.twitter.com/C4epUQYX76 — GHDUO Reality Show (@GranHermanoHD) 3 de febreiro de 2019

Además del acoso a la ex miss España y los ataques de celos, Ruz le habría dejado un mensaje en que le proponía hacer un montaje para avanzar en el concurso. "Me ponía que nos teníamos que unir y que yo le daba asco pero que estábamos en televisión y que tenemos que unirnos para que no nos echen", contó Ruiz a sus compañeros dentro de la casa.