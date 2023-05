Julio Iglesias reaparece ante los rumores de enfermedad: "Estoy DPM"

El estado de salud de Julio Iglesias ha sido objeto de especulación en las últimas semanas. Los rumores decían que el mítico cantante se encontraba en silla de ruedas y con una importante pérdida de facultades cognitivas. Nada más lejos de la realidad, ha sido el propio Iglesias el que ha desmentido vía Instagram los rumores.

"De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre", ha escrito en sus redes el cantante. Añade también que no está en silla de ruedas, ni tiene la mente perdida como aseguraban algunos medios.

Julio Iglesias se pregunta "cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad". Con esta publicación ha desmentido todos los rumores y ha dado las gracias a aquellos que se preocuparon de verdad por el.

Culmina el mensaje señalando que la foto que ha compartido es reciente y enseña su bigote que dice que "me recuerda mucho a mi padre".