Julio Iglesias cuenta en redes sus últimos problemas de salud

El cantante Julio Iglesias ha contado este viernes, a través de sus redes sociales, que hace dos meses y medio sufrió una "caída tonta" que le ha tenido todo este tiempo en un proceso de recuperación que le ha valido para dar "una vuelta" por su pasado y ver "conciertos con pequeñas historias" que quiere compartir.

Así lo ha escrito Iglesias (Madrid, 1943) en un mensaje que ha acompañado con un vídeo en el que canta Me olvidé de vivir a una joven seguidora mientras le dedica unas palabras.

"Cuando se pasa una generación de gentes y se canta a una generación más significa que voy a morirme cantando. Voy a morir por cantar a gentes como tú, a gentes que no habían nacido cuando yo cantaba", le dice Iglesias a su admiradora durante este concierto que ha compartido.

Asimismo, en el mensaje de texto, Iglesias confiesa que siempre pensó que "recordar era como dar marcha atrás" a su vida y "vivir atado al pasado".

"Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes", ha añadido.

Para terminar, el cantante madrileño explica que el vídeo pertenece a una "pequeña grande historia", una "prueba de ese legado increíble" que le han dado "tantas y tantas gentes con tanto cariño". "!Gracias, gracias, gracias!", agradece el músico.