Julián Muñoz, en su entrevista póstuma: "Isabel Pantoja fue mi perdición"

Julián Muñoz, exalcalde de Marbella fallecido esta semana a los 76 años, señaló a Isabel Pantoja, la que fuera su pareja, en su entrevista póstuma en el programa De Viernes de Telecinco: "Fue mi perdición". Este fue uno de los muchos temas que abordó en el cara a cara con Santi Acosta. No faltaron palabras para Jesús Gil, la corrupción en Marbella, Mayte Zaldívar o la operación Malaya. Ni tampoco un perdón final.

Julián Muñoz y el dinero de Marbella: "Vivía como un marqués"

"Veníamos todos con lo puesto. El que más dinero tenía era yo porque era el que menos debía", explicaba Muñoz, visiblemente desmejorado, apenas dos semanas antes de su muerte por cáncer de pulmón, momento en el que se grabó la entrevista.

"Jesús Gil, en los primeros cuatro años de Marbella, fue el mejor alcalde que ha habido. Transformó la ciudad", dijo también el exalcalde marbellí, que acabó confesando que cobraba millones por todas las sociedades en las que estaba y que se regalaban pisos a famosos, futbolistas, etc...

La corrupción en Marbella acabó con los huesos de Muñoz en la cárcel. También habló de ellos: "Los tres primeros años me los tiré a base de pastillas...".

Su relación con Isabel Pantoja

El fallecido exregidor también dio detalles de su romance con la tonadillera. "Yo quería contratar todos los años a Isabel Pantoja para que cantara. A la Pantoja la conquisté por teléfono", indicaba. Hablaban hasta doce horas seguidas. Finalmente comenzaron a salir, cuando Muñoz todavía estaba casado con Mayte Zaldívar.

Julián Muñoz confesaba en su entrevista póstuma que Isabel Pantoja acabó con todo su patrimonio.



“Isabel Pantoja me costó 90 millones de euros”



Su primer encuentro sexual ocurrió en Tívoli, el parque de atracciones de Benalmádena. "Echó a todo el mundo y ahí fue el achuchón, ella estaba con ganas como una tigresa", abundaba el exalcalde de Marbella.

Según Julián, el odio de Isabel a Mayte hizo que le pusiera un detective, para después junto a Tere Pollo, Chelo y Luis, "machacarla".



Pero la Pantoja, dijo, fue su "perdición". "Me costó 90 millones de pesetas. Mi patrimonio se lo quedé enterito y me dejó tirado en la miseria", añadió. Según Muñoz, le pagó 40 millones en billetes para que no se fuera a América porque se había "encoñado".

Un único destinatario de su perdón

Tras hacer recapitulación de una vida de amoríos y corruptelas, Muñoz mandó un mensaje a un único destinatario: "Quiero pedir perdón al pueblo de Marbella. A nadie más", dijo

Trista despedida en el tanatorio

Sin embargo, Marbella no ha perdonado que el exalcalde Julián Muñoz, fallecido este martes a los 76 años y al que la justicia condenó por corrupción urbanística, se haya llevado a la tumba el secreto de los 46 millones de euros del saqueo durante su época en el consistorio, del que también fue concejal de Fiestas con Jesús Gil.

¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta que se hacen estos días los vecinos de este turístico municipio de la Costa del Sol, sinónimo de lujo y glamur, tras conocerse la muerte del exregidor, que llegó a la política apadrinado por el polémico Gil, también condenado por corrupción urbanística a raíz de destaparse la trama del caso Malaya, y del que llegó a ser su mano derecha.

A día de hoy la justicia le ha perdido la pista a la nada despreciable cantidad de 46 millones de euros. El dinero ha desaparecido como por arte de magia y apenas se sabe de ello lo poco que Mayte Zaldívar, con quien Muñoz se volvió a casar en enero, comentó en un programa de televisión.

Confesó en directo que en su casa entraban y salían grandes bolsas de basura llenas de billetes y esta confesión supuso la apertura de una pieza separada, el caso Saqueo, y la llevó a ella y a su hermano Jesús a la cárcel.

Los marbellíes no se han acercado a despedir a Muñoz hasta el tanatorio del cementerio de San Bernabé, donde ha estado instalada la capilla ardiente, y quienes pasaban por la puerta se han quejado airadamente del expolio de un dinero que ha salido de sus impuestos y que debería haberse destinado a las necesidades de la ciudad, ha comentado a Efe Beatriz Bazán.