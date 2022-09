Juanma Castaño la lía en 'La Resistencia': "El padre del año"

Juanma Castaño y Miki Nadal, ganadores de Masterchef Celebrity, acudieron este martes a La Resistencia para presentar el nuevo programa que conducirán en Movistar+, Cinco tenedores.

En el trascurso de la entrevista, David Broncano preguntó al periodista deportivo en qué curso estaban sus dos hijos y este se quedó en blanco. "Es que me lío con los cursos", defendió, generando las risas entre el público.

Precisamente el mayor de sus hijos, de 15 años y fan de La Resistencia, le había pedido previamente que no se metiese "en líos" durante el programa. "Me pidió que no viviera. Me dijo: 'No contestes a nada viral''. Y fue lo que ocurrió.

"La acabas de liar eh, Juanma", apuntó Broncano. Castaño salió al paso así: "Les quiero mucho, me da igual el curso en el que vayan".

El momento causó división de opiniones en las redes. Mientras unos lo acusaron de ser mal padre, otros le restaron importancia.

Madre mia, el padre del año.... — Enrique 🇵🇲 (@EnriqueCMdC) September 21, 2022

Me cago de en Dios, si que debemos estar mal cuando uno reconoce públicamente que es un inútil como padre (al menos en la educación de sus hijos) y encima lo aplauden. Bueno ¿Qué más esperar del público de este programa? — todo por la napia 👃 (@plastelino) September 21, 2022

Luego critican la campaña de @IreneMontero. Es un padre que no sabe ni a qué curso van sus hijos. Un padre de mierda, vamos. — Guarazoca (@_Guarazoca) September 21, 2022

Si en España le quitaran la custodia de sus hijos a los padres que no saben el curso en el que están, no quedábamos uno. Otra cuestión interesante es: padres que no entienden muy bien en que consiste la carrera universitaria de su hijo (Biólogos, T. Social y otras carreras pozo). — Cristian (@95Cristian34) September 21, 2022