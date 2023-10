Juan Señor: "Creo en la reencarnación pero no entiendo que me haya tocado este rol"

"Me confieso milenario". Así se declaró Juan Señor en el último programa de Cuarto milenio (Cuatro), que inauguró una nueva sección llamada Populares del misterio. El exfutbolista, autor del gol que selló el famoso 12-1 de España a Malta en 1983 y entrenador del Pontevedra CF de febrero a junio de este mismo año, dio rienda suelta a su pasión por el misterio en la emisión del pasado domingo.

"El misterio humaniza, por supuesto. Ahí está la magia, la creencia, la supervivencia, la evolución de la raza humana", explicó el zaragozano de 65 años. "No me quedo con el si no lo veo, no lo creo. Yo siento dentro de mí más: si yo lo creo, lo podré ver. Lo estoy fortaleciendo, y al final será posible".

Además de confesarse seguidor del programa que dirige y presenta Iker Jiménez, Señor compartió la primera experiencia que "rompió sus esquemas": "Con unos amigos, en una casa. Había desaparecido una perra y una amiga le dijo a otro: Focaliza que viene, llámalo, dile que venga, hazlo mentalmente. Pasó un rato, unos 15-20 minutos, y escuchamos los ladridos. Ahí estaba, fuera de la casa", comentó.

El exfutbolista también se refirió a su creencia en la reencarnación. "Tiene mucho sentido. Lo que no termino de comprender es que a mí me haya tocado este rol, un hombre afortunado por la vida que he llevado hasta ahora", reconoció. "De alguna manera, tenemos que pasar todos por roles diferentes, incluso pasar de hombre a mujer... Y ya no diría entrar en el mundo animal, que también sienten y padecen como nosotros", añadió después.

Además, Juan Señor se mostró totalmente convencido de la existencia de vida inteligente en otros planetas. "Sería de un altivo por nuestra parte creer que, en un sistema solar y en todo el universo, solo haya una forma de vida. Seguro que lo hay, creo en ello", afirmó en el programa televisivo.