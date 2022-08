Juan Eslava Galán: "Cristo nunca fue cristiano, él siempre se consideró judío"

EL MEJOR divulgador histórico de España, Juan Eslava Galán, y uno de los mayores expertos mundiales en la figura de Jesús y el Nuevo Testamento, Antonio Piñero, se unieron para realizar un viaje especial, un Viaje a Tierra Santa. Un ensayo dialogado o un diálogo ensayado, con su toque histórico y con mucho humor. Un recorrido a través de las entrañas del cristianismo hasta llegar al corazón del mismo.

¿Qué ofrece Viaje a Tierra Santa?

Tiene un doble enfoque, por una parte describe un viaje real –ocurrió hace 4 años, antes de la pandemia–, el testimonio de un viaje en el que solo aparecen dos personajes, Antonio (Piñero) y Bonoso (Eslava Galán); y, por otra parte, está el diálogo siempre enfocado al nacimiento de Jesucristo, y el paso de Jesucristo y Pablo por todos los lugares que visitamos.

Un viaje como este, ¿Le vuelve a uno más escéptico o más creyente?

La gente que va a Tierra Santa lleva ya el pensamiento en la cartera, los creyentes van a ratificar aquello en lo que creen y los agnósticos van a ratificar aquello en lo que no creen. Realmente diría que no cambia la opinión de nadie, puede ser que decepcione a los cristianos más fervorosos que se encuentran allí y, de pronto, vean un mercadeo bastante indecente con las reliquias y los recuerdos de Cristo.

Bonoso actúa de alumno haciendo las preguntas pertinentes, aprovechándose de la sabiduría de Antonio. ¿Cómo fue el modus operandi? ¿Cómo valora la colaboración con su amigo Piñero?

Bonoso va preguntando cosas para ir guiando al lector por los entresijos del nacimiento del cristianismo. Y en cuanto a la colaboración, ha resultado muy positiva y creo que hemos dado con una fórmula muy buena. Hay que tener en cuenta que estábamos en plena pandemia, yo estaba encerrado en Madrid y él encerrado en su lugar de Galicia. La comunicación consistía en que yo escribía las dudas de Bonoso, él las contestaba, luego yo las reducía a términos más legibles y se las enviaba de nuevo para que él estuviera de acuerdo; y así en sucesivos envíos y reenvíos, al final fijábamos el texto que tenía que salir.

Sobre el libro, la idea de Piñero era un poco distinta...

El reputado profesor Piñero, muy conocido y prestigiado por sus escritos, y conocedor de la historia del cristianismo y los textos bíblicos, tiene un origen académico pero la estructura que queríamos darle era un libro de viajes ameno; no un libro sapiencial de los muchos que él tiene, sino uno de viajes que estuviera a la altura y divirtiera al gran público. Hubo que darle esa forma lúdica, pero dentro de la seriedad del tema porque no nos hemos permitido hacer chistes ofensivos hacia los creyentes, sino exponer las cosas tal y como son.

¿En el libro se evidencian contradicciones en los dogmas religiosos?

Efectivamente, el cristianismo se creó muchas veces dentro de grandes contradicciones hasta que los concilios se fijaron en los dogmas, pues hubo diversos cristianismos al principio con comienzos tumultuosos hasta que la Iglesia se erigió como única regidora. Todo esto se refleja en el libro.

En Viaje a Tierra Santa se ejemplifica cómo se buscan razones teológicas a ciertos dogmas que resultan absurdas, ¿Cuáles son las más llamativas?

Por poner un ejemplo de un error de transcripción, se deduce que cristo nace de una virgen, todos sabemos aplicando el sentido común que eso es imposible. Y de eso se deriva después, como una bola de nieve que va aumentando, toda una ciencia filosófica que es la mariología.

¿Se tiene una concepción errónea de la figura de Jesús en base a los textos religiosos aceptados?

Hay que tener en cuenta que lo único que sabemos de Jesús procede de los testamentos escritos por seguidores suyos, tenemos textos muy parciales y tardíos. Están también llenos de figuraciones, tergiversaciones, unas a sabiendas, otras porque con el tiempo se van difuminando las noticias y acaban siendo una cosa distinta de lo que en un principio era. Entonces en este libro el profesor Piñero lo que intenta es separar el grano de la paja, ver desde el punto de vista histórico, no de la fe, lo que ocurrió allí.

Se entiende entonces que no se sabe de la figura de Jesús fuera de los evangelios...

Efectivamente, no hay más noticias que la que nos dan los evangelios. Si alguna vez hubo alguna, que es posible, no podemos descartar que algún día se encuentren textos nuevos como los manuscristos de Qumrán. Si alguna vez los hubo, es evidente que no han llegado hasta nuestros días, a lo mejor porque los que copiaron los textos a lo largo de la Edad Media eran clérigos y suprimían lo que no les interesaba.

Un dato llamativo que aparece en el libro es que el cristianismo empezó siendo una secta.

El cristianismo empezó siendo una secta del judaísmo, esto está universalmente aceptado. Cristo nunca fue cristiano, él siempre se consideró judío. Lo que pasa es que él estaba contra la religión oficial que se desvirtuó mucho, él quería una religión más acorde con sus propios principios. Él nunca consideró que estuviera creando una religión nueva, él era un judío reformador. Lo que ocurre es que después de Cristo sus sucesores lo van desviando, sobre todo San Pablo, que acepta en su secta a gente que no era judía. A partir de ahí, el cristianismo se transforma en una nueva religión.

Otra cosa que quizás mucha gente desconoce, es que Jesús no es crucificado precisamente por cuestionas religiosas.

Por supuesto, a Jesucristo lo crucifican los romanos y lo crucifican por alborotador, por cuestiones políticas y no religiosas. Los romanos pasaban olímpicamente de la religión judía, eso a ellos no les atañe en absoluto. Porque aquello era un país ocupado, un protectorado romano.

Después de este viaje a Tierra Santa, ¿experimentó algún cambio a nivel personal?

No, realmente estoy muy satisfecho porque recibimos cartas de agradecimiento de los lectores y es un libro que hemos trabajado mucho. En lo personal pues no, yo era agnóstico antes de escribir este libro y otros que tengo sobre temas religiosos, y lo sigo siendo. En ese sentido no cambió nada.

¿Volveremos a ver a Antonio y Bonoso otra vez juntos, pero quizás contando otra historia?

Pues no lo planteamos, pero no se puede descartar que, como en el Quijote, haya una segunda salida.