Juan Carlos I quería regalar dos millones a Marta Gayá

En noviembre de 2011, unos días después de que estallase el caso Urdangarín, el rey Juan Carlos ordenó al gestor de su fortuna en Suiza, Arturo Fasana, que transfiriera un millón de euros a su amiga Marta Gayá desde la Fundación Lucum ya que quería que ella tuviera 'un nivel de vida decente', según dejó por escrito el fiduciario suizo.

"He tenido numerosos encuentros con el cliente de la cuenta mencionada, el cual me ha trasladado su preocupación sobre una amiga suya", indicó Fasana dos días antes de la transacción. "Él (Juan Carlos I) me dice que la conoce desde hace más de 25 años, la cual reside en la actualidad en Suiza", añadió en referencia a Gayá.

Don Juan Carlos exigió "una gran discreción" sobre las entregas de dinero que se hacían a Gayá, residente en Suiza

"Esta persona (Gayá) tiene pocos recursos financieros y no muchos ingresos debido a su edad, 68 años. Él (Juan Carlos I) desea por tanto asegurarle un nivel de vida decente y ayudarla financieramente", subrayó Fasana, quien ostentaba en aquel momento la condición de presidente de Lucum desde la constitución de esta fundación tres años antes.

"Para asegurar su tren de vida durante los próximos años, él (Juan Carlos I) desea hacerle un regalo de dos millones de euros y que el primer millón sea este año. El siguiente pago se hará en el transcurso de 2012", resaltó Fasana, quien anotó una advertencia del monarca: "Me ha pedido expresamente guardar una gran discreción sobre este asunto". Por aquel entonces, este fraccionamiento de los regalos pecuniarios por parte del Rey emérito a sus amigas era una práctica habitual en el monarca. En esas mismas fechas se produjeron los tres adelantos a Corinna Larsen "a título gratuito y sin posibilidad de retorno" para que la empresaria germanodanesa pudiera comprar el 30 por ciento de su actual residencia, una mansión en el exclusivo barrio de Belgravia, en el centro de Londres.

El pago del segundo millón no se realizó porque los fondos de Lucum estaban en manos de Corinna

El segundo regalo de un millón a Gaya se tendría que haber producido a finales de 2012, pero en ese momento los fondos de Lucum ya estaban en manos de Larsen. La fundación había sido disuelta de forma apresurada en julio de 2012 tras estallar la polémica de Botsuana.