Juan Magán denuncia supuestos pinchazos durante su concierto: "Asquerosos, cobardes"

Tres jóvenes, dos chicas y un chico, fueron trasladados al hospital tras haber sentido pinchazos en el concierto de Juan Magán este jueves por la noche en la plaza Mayor de Salamanca, según han indicado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El balance oficial es de tres personas atendidas tras "sentirse mareadas y haber notado un pinchazo", y de momento "no hay denuncias pero se está investigando", han precisado las mismas fuentes.

Fueron "varias" las personas que se acercaron al Punto Violeta, de información ante agresiones machistas, ubicado junto al escenario y dijeron "sentirse mareadas y haber recibido un pinchazo".

La Policía Nacional habla de una afluencia "masiva" con "momentos de nerviosismo que se controlaron" y asegura que se "aplicaron los protocolos de actuación cuando una persona teme haber sido sometida a algún tipo de sumisión química".

La Policía Local ha informado por su parte de una joven que acudió al Punto Violeta y, en el Hospital, los análisis indicaron que no había ninguna sustancia tóxica. La joven describió a los presuntos autores del pinchazo y los policías identificaron a un total de cinco personas.

A uno de ellos "se le incautó un cepillo interdental con el que presuntamente se realizó el pinchazo", unos hechos que fueron trasladados a la Policía Nacional, que investiga ahora lo sucedido.

En el primer parte que ofreció la Policía Local aparecían dos traslados al hospital, en compañía de agentes, "por posible pinchazo en el concierto de Juan Magán", uno a las 23:54h y otro a las 00:15h, pero ahora los agentes dicen que se trata del mismo caso.

Varias jóvenes que asistieron al concierto han explicado a Efe que alrededor de las once y media comenzó a escucharse entre el público que había pinchazos y algunas personas comenzaron a abandonar la plaza, que estaba abarrotada, algo a lo que se refirió el músico Juan Magán después.

"Me han dicho que hoy pincharon, no sé si drogas o nada, por deporte, a algunas personas en el show de Salamanca. Sois unos perdedores, basura, mierda que camina. Asquerosos, cobardes, nadie, absolutamente nadie y no seréis alguien jamás, panolis, pagafantas, pellizcacristales, abraza farolas. ¡Ridículos!", escribió Magán en su perfil de la red social Instagram.

Su esperado concierto en la plaza Mayor de Salamanca acabó con miedo y confusión tras varias denuncias de "pinchazos" y los consiguientes traslados al hospital, según han explicado a EFE algunas asistentes.