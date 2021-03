Tres jóvenes le propinan una paliza al Pequeño Nicolás en el centro de Madrid

Tres jóvenes de entre 20 y 21 años de edad han sido detenidos tras propinar una brutal paliza a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido por el sobrenombre de Pequeño Nicolás, según adelantó OK Diario.

Los hechos se produjeron alrededor de las 23.00 horas del domingo en pleno centro de Madrid, concretamente en el número 40 del paseo de la Castellana, cuando los tres jóvenes le pidieron una fotografía al Pequeño Nicolás. "Me pidieron la foto de malas maneras, a gritos y empujones, cogiéndome del cuello, así que me negué. Y mira que me hago fotos al cabo del día con todo el que la pide", explicó el agredido a Ok Diario en referencia al motivo que desencadenó la paliza.

Los agresores, que fueron localizados y detenidos poco después del suceso, le partieron la nariz al Pequeño Nicolás e hirieron también a un amigo de este.

A raíz de las heridas, Francisco Nicolás tuvo que pasar la noche en el Hospital Universitario de La Princesa, aunque ya se encuentra en casa para terminar de recuperarse. "Menos mal que pasaba la Policía por allí y al final se los llevó detenidos", se lamentó a OK Diario en la mañana de este lunes, al tiempo que reconocía que "mentalmente aún estoy tocado porque no lo puedo entender. No le encuentro ningún sentido".