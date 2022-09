Un joven colombiano asegura que es hijo no reconocido de Shakira

A Shakira se le multiplican los frentes abiertos. La artista lleva meses en el punto de mira de los medios por su separación de Gerard Piqué y sus problemas con el Fisco, pero ahora además se enfrenta a otro supuesto escándalo, aunque en esta ocasión podría no tener mucho recorrido: un joven colombiano asegura que es su hijo y reclama una compensación económica. El padre, según la versión de este chico, sería el actor Santiago Alarcón, conocido en el país latinoamericano.

Al parecer, según se ha hecho eco el programa Ya es mediodía, el joven que dice ser hijo no reconocido de la cantante se ha puesto en contacto con el intérprete al que señala como progenitor para identificarse como su vástago y reclamarle 835 millones de pesos en concepto de indemnización. Pero Santiago Alarcón le ha quitado credibilidad a su testimonio con rotundidad.

"El muchacho asegura que lo entregué en adopción en 1992 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco", señala el actor, que se considera una víctima de acoso y extorsión.

Es más, Alarcón afirma que ni siquiera conoce a Shakira, por lo que ha puesto el caso en manos de las autoridades.

Gerard Piqué emitió el pasado día 1 un comunicado a través de un despacho de abogados en el que anunció acciones legales tras sufrir "intromisiones que traspasan los límites de la legalidad" desde que anunció su separación de Shakira, haciendo hincapié en que se han "vulnerado los derechos" de sus hijos.