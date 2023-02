José María Caneda: "Estuve diez meses sin poder comer y bajé 30 y pico kilos"

José María Caneda fue un presidente de otra época. Su Compostela se codeó con los grandes en unos años en los que los equipos de fútbol tenían al frente a personajes como Jesús Gil, Lorenzo Sanz, Manuel Ruiz de Lopera o Teresa Rivero. Ahora, Caneda libra su batalla más compleja, haciendo frente a un cáncer de estómago y esófago.

En una entrevista con Marca, Caneda señala que todo el proceso que atravesó hasta que le detectaron el motivo de sus dolencias: "Llegabas a Urgencias y te decían que era de los oídos. Yo creo que faltó profesionalidad, no me hicieron una endoscopia... Estuve diez meses sin poder comer y bajé 30 y pico kilos. En ese periodo sin diagnóstico dio tiempo a que todo se fuera al garete. La Sanidad no funciona bien. Ahora, el trato es exquisito. Voy mejor. Me iban a sacar el estómago. He recuperado el 80%, pero esto es duro. Hay que llevarlo con buen humor y estar tranquilo".

El expresidente de la SD Compostela también dejó, como siempre, titulares con sus vehementes declaraciones: "El cambio de nombre del estadio fue una cacicada, pero Verónica, obviamente, no tiene culpa. Es una gran futbolista y se lo merece todo, pero creo que los políticos no deberían haber tocado el nombre del Multiusos de San Lázaro, le faltaron el respeto a todo un barrio de Santiago".

Respecto a si se arrepiente de los pasos que dio, Caneda reflexiona: "Yo perdí muchísimo dinero y sigo pagando un crédito del fútbol. Traicioné a mi familia. Todo lo que tenía era para mis hijos y lo gasté en el club, pero no me arrepiento de nada de lo que hice. Yo sólo quería demostrar que podía hacer algo bueno con el Compostela".