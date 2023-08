José Manuel Soto: "Doy por buena la penitencia y espero que esto acabe aquí"

El cantante José Manuel Soto ha publicado una carta en sus redes sociales con la que quiere zanjar la polémica suscitada tras sus insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la suspensión de varios de sus conciertos de este verano al asegurar que "doy por buena la penitencia y espero que esto acabe aquí".

"Quede claro que no insulté a los votantes de Sánchez en general, sino a los que aprueban el hecho de que estemos en manos de nuestros peores enemigos. A mí me insultan también cuando alguien se suena los mocos con mi bandera, pitan al Rey, apedrean a la Guardia Civil o montan vergonzosos homenajes públicos a asesinos sanguinarios que jamás pidieron perdón por sus crímenes", explica en la carta.

Además, sobre el motivo que le habría llevado a publicar el citado mensaje, asegura que "están sucediendo cosas muy graves", y "el momento es muy delicado, y ante esa situación puedes optar por callarte o por expresar tu opinión, a riesgo de ser tachado de facha, nazi, machista, racista, homófobo o cosas por el estilo".

En este contexto, "me dejé llevar por un calentón y me acordé de la madre de Pedro Sánchez (...) Fue un exceso, sí, lo borré y pedí disculpas, pero el daño ya estaba hecho y una jauría mediática cayó sobre mí como si yo fuera un asesino, un violador o un golpista", explica.

Admite que "mentar a la madre de alguien no está bonito, pero los españoles lo hacemos a diario en nuestras conversaciones desde tiempos de Cervantes, dejarlo por escrito es un error del que me arrepiento sinceramente y que me ha traído consecuencias en forma de anulaciones de conciertos".

Pide disculpas "a quien se hayan sentido ofendido por mis palabras", y subraya que "el que insulta pierde la razón, aunque también hay gente que me ataca por haber pedido perdón".