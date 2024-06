José Manuel Parada, operado de urgencia: "Podía ser mortal"

El monfortino José Manuel Parada ha tenido que ser operado de urgencia, en una intervención en la que le han quitado la vesícula por un severo problema inflamatorio. "El susto fue tremendo", relató Parada al espacio de Telemadrid Juntos, donde es colaborador habitualmente.

El que fuera presentador de Cine de Barrio, que se encuentra bien, explicó que el pasado fin de semana, durante una visita en el Bierzo a su madre, empezó a sentirse mal, con un dolor muy intenso. "Voy al hospital a que me quiten el dolor y me dijeron que era gravísimo. Me dijeron que no podían esperar ni media hora", señaló, asegurando que "tenía una infección en la vesícula que si llega al páncreas puede ser mortal".

"Estoy débil, sin fuerza, pero pensando que me lo he quitado de encima"

Afortunadamente, la operación ha ido bien y Parada podría recibir el alta en una semana aproximadamente si todo va bien. "Estoy débil, sin fuerza, pero pensando que me lo he quitado de encima", aseguró a Telemadrid. Su estancia hospitalaria, añade, está siendo complicada por dos motivos: que su padre falleció en el mismo centro médico y porque se ve un poco desbordado por el hecho de que lo reconozcan en el hospital. "Todos me dicen, tú eres Parada".