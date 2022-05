Jorge Prado denuncia que le estafaron en la compra de un armario de unos 8.000 euros

El lucense Jorge Prado ha utilizado sus redes sociales para denunciar ser víctima de una "estafa" en la compra de un armario. El joven piloto ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que arremete explícitamente contra la firma de cocinas de diseño italiano Scavolini, que además también produce baños y muebles para salas de estar, a la que acusa de haberle vendido un armario "que tiene las medidas incorrectas" y negarse a devolverle el dinero.

El mueble en cuestión le costó, según indica el propio campeón del mundo de motocross MX2, unos 8.000 euros, por lo que no duda en pedir a sus seguidores que tengan especial cuidado al comprar en esa tienda. "Después de comprar todos los muebles para mi casa, me estafaron con un armario que tiene las medidas incorrectas y no me devuelven el dinero (alrededor de 8000 €)".

Es más, termina su mensaje con una dura acusación y una recomendación a sus más de 426.000 seguidores. "Eres un ladrón, Salvatore Leonardo, eres un ladrón. No compréis nada allí".

🚨Allarme🚨Fai attenzione a questo negozio @scavolini Dopo aver comprato tutti i mobili per la mia casa,sono stato fregato con un armadio che ha le misure sbagliate e non sto riavendo i miei soldi (circa 8000€)Siete dei ladri.Salvatore Leonardo sei un ladro.Non comprate nulla lì pic.twitter.com/rPo89h87UD — JORGE PRADO GARCÍA (@jorgeprado61) May 2, 2022

Prado suele utilizar sus redes sociales para hacerse eco de sus logros profesionales, pero recientemente usó su cuenta de Instagram para felicitar a su novia, la periodista Montse Cruz, por su cumpleaños. "Ya es el cuarto cumpleaños que pasamos juntos 🎂😍 Que sigan las aventuras a tu lado! ❤️", publicó, junto a una foto de la pareja dándose un romántico beso.