Jorge Javier habla sobre su adiós a la televisión: "Necesito parar para cuidarme"

El pasado fin de semana, tras unos días ausente por una baja médica, Jorge Javier anunciaba su retirada de la televisión. Tras el anuncio, el conocido presentador quiso mandar un mensaje a sus seguidores y explicar los motivos de salud que lo han llevado a su retirada. Para hacerlo, eligió Instagram.

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión", comienza la publicación. En ella, dice que ha valido la pena su carrera, pero que "a veces hay que parar" y hacer caso a las señales de cuerpo y mente. "Necesito parar para cuidarme. (...) En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir Hasta siempre", afirma.

En las últimas semanas, el que fue presentador de Aquí hay tomate ha revelado que no se encuentra en su mejor momento. En una entrevista con la revista Lecturas acerca del final de Sálvame reveló que estaba "a punto de llorar varias veces al día, le he dado mi vida entera". Afirmaba también que cuando digirió la noticia de la cancelación del programa le dio un bajón. "Me pregunté: ¿y ahora qué voy a hacer?. Se me vino el mundo encima. Tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad", reconoce.