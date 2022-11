Jorge Javier Vázquez no será el candidato del PSOE en Madrid

Durante algo más de un día, Jorge Javier Vázquez se convirtió en trending topic en las redes sociales por su supuesto salto a la política. Un rumor fue creciendo hasta ser recogido por varios medios: el popular presentador de 'Sálvame' sería el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid.

Jorge Javier desmiente que se vaya a meter en política.



Por un lado es una pena perderlo de candidato, pero por otro le honra.



Bravísimo, Jorge, por mantenerte fiel a tus principios👏🏼👏🏼👏🏼 #yoveosalvame pic.twitter.com/Qi9f5EJwMS — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) November 3, 2022

Todo partió de un comentario jocoso de Carlos Alsina el miércoles en el programa Más de uno de Onda Cero. "Nadie me va a tomar en serio, pero yo apostaría por Jorge Javier Vázquez, que ganaría así en compromiso político, pero perdería mucho dinero. Además, el lema electoral lo tiene hecho: Sálvame", dijo el periodista en su espacio radiofónico.

Lo que no pasaba de ser una broma pronto se extendió como la pólvora. En Twitter aparecieron incluso imágenes de Jorge Javier Vázquez con el logo del PSOE.

La situación llegó a tal punto que, unas 36 horas después, el presentador tuvo que desmentirlo en Sálvame, no sin antes cebar durante dos horas de programa su anuncio.

‼️Crecen los rumores sobre una posible candidatura de Jorge Javier Vázquez 📺 (@jjaviervazquez Sálvame) a la alcaldía de Madrid por el PSOE 🌹.



Hoy en el programa Más de Uno de Onda Cero 📻 lo han comentado.



¿Golpe de efecto socialista en la capital?https://t.co/0Z1wcuHV5l pic.twitter.com/0PbAEATVmr — EM-electomania.es (@electo_mania) November 3, 2022

"Juro solemnemente que no he recibido una propuesta para ser candidato a la alcaldía del PSOE. Si me lo propusieran, no lo aceptaría bajo ningún concepto. O sea que... Carlos Alsina, te tengo que desmentir. No tengo nada más que decir". Esas fueron las palabras de Jorge Javier.

De esta forma, la gran incógnita del PSOE de cara a las próximas municipales sigue en vigente. Sonaron ya varios ministros, como Grande-Marlaska, Pilar Llop o Félix Bolaños e incluso aparecieron nombres de políticos que llevan años fuera de la primera línea como Zapatero o Bono. El misterio se mantiene por ahora.