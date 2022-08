Jorge Javier Vázquez, hospitalizado tras sufrir un edema pulmonar

Las vacaciones de Jorge Javier Vázquez en Perú se vieron interrumpidas bruscamente al sufrir el presentador un edema pulmonar e insuficiencia respiratoria que le obligaron a ingresar en el hospital en Lima. Allí le diagnosticaron mal de altura, por lo que tuvo que ser tratado en una cámara hiperbárica. Él mismo compartió las imágenes en su cuenta de Instagram e intervino en directo en Sálvame, ya recuperado. "Son cosas que suceden, te toca y te toca", explicó la estrella de Telecinco, que añadió bromeando: "Esta semana no computa como vacaciones vuelvo una semana o dos más tarde".

Jorge Javier Vázquez en una cámara hiperbárica. INSTAGRAM

En sus redes sociales, Jorge Javier especifica que tuvo que someterse a cuatro sesiones de cámara hiperbárica y tomar corticoides y antibióticos. "Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días", explicó en una publicación que acompaña con varias imágenes en las que se le ve en una silla de ruedas, en el hospital e incluso dentro de la cámara. "La gastronomía es excelente, pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Pude visitar a rastras Machu Picchu, chutándome oxígeno cada diez minutos", añade el presentador de Sálvame.

"La gente encantadora y muy solícita", agradece Jorge Javier en su relato.