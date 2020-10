"No es la primera vez que María Teresa Campos me ha maltratado en un plató de televisión". Con estas duras palabras se expresó Jorge Javier Vázquez respecto a la tensa entrevista que ambos protagonizaron el pasado sábado en Sábado Deluxe, y que ha acabado con la paciencia del presentador: "No tengo interés en mantener ningún tipo de relación ni con ella ni con sus hijas", expresó este martes en el transcurso del programa Sálvame.

El motivo del enfado de Jorge Javier está en la actitud que la matriarca del clan Campos mantuvo en la citada entrevista, negándose a responder a la mayoría de preguntas que le hacían el propio conductor de Sábado Deluxe y sus colaboradores y realizando diversos amagos espantada como medida de presión para censurar la emisión de algunos vídeos por parte del programa. "Ella puede contar la versión que quiera e intentar engañar a sus hijas, lo que no puede hacer es mentir porque sabía a lo que venía en todo momento", declaró Vázquez.

Jorge Javier responde a la humillación de María Teresa Campos el Sábado #yoveosálvame pic.twitter.com/quYc5aLTWB October 6, 2020

De esta manera, el presentador negó la versión de las Campos sobre la negociación de los términos que ambas partes habían acordado previamente, negando que María Teresa acudiese al plató de Mediaset a "una entrevista blanca y a un homenaje", ni a hablar únicamente de que no iba a reconciliarse con Edmundo Arrocet.

Según declaró Jorge Javier este martes, su homóloga acudió a Sábado Deluxe a "luchar" pero perdió de una forma "estrepitosa, bochornosa y escandalosa". "Creo que no es mala persona pero no encuentro argumentos que me hagan creer que no lo es. Es lo que más roto me tiene", concluyó.