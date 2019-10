Jorge Javier deberá pasar por quirófano

El presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez tendrá que pasar por quirófano en diciembre después de tras conocer los resultados de un prueba que tenía pendiente después de haber sufrido un ictus el pasado mes de marzo.

La noticia la dio el propio periodista a través de su cuenta de Instagram, en la que comentaba que "después de una prueba muy esperada", comentaba, "me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones" concluía mostrando un buen sentido del humor ante la adversidad.

Después de haber sufrido el ictus, Jorge Javier se vio obligado a moderar su ritmo de vida bajo el aviso médico de que no hacerlo podría traer consecuencias para su salud. Esto propició un visible cambio de aspecto físico en el showman de la televisión.