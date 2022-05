Jorge Javier no se corta en deslizar una crítica a Mariñas en el día de su muerte

La muerte del periodista gallego Jesús Mariñas a los 79 años marcó este martes la actualidad de la prensa rosa. En Sálvame sus compañeros de profesión quisieron rendirle homenaje, pero entre los recuerdos emotivos y las palabras de cariño se coló un reproche del presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, que llamó la atención de los espectadores. Pese a ser consciente de que no era el día para sacar los trapos sucios, el catalán optó por dar rienda suelta a su lengua y revelar un supuesto mal gesto del difunto.

"Tengo que decir que estoy un poco tocado, me he quedado un poco... por una cosa que me ha contado Kiko... no lo sabía", empezó Jorge Javier, a lo que Kiko Hernández replicó: "Creo que no es el momento para contarlo, ya habrá días, pero hay cosas que no se pueden permitir", alimentando la curiosidad de los televidentes y su sorpresa.

Hoy @salvameoficial, como no podía ser de otra forma, dedica su programa a Jesús Mariñas, compañero y amigo durante años de muchos colaboradores 💖 ¡Ya en directo! ➡ https://t.co/fR6iCIDK6m #YoVeoSálvame pic.twitter.com/C3nKqOwKNp — Telecinco (@telecincoes) May 10, 2022

"Era un personaje que tenía muchas caras y lo podemos decir", le replicó el también presentador de Supervivientes, que añadió que le gustaría "quitarme esto de en medio al principio", para a continuación aclarar: "Yo no lo he escuchado, por eso no puedo decir absolutamente nada", devolviendo la pelota al colaborador, que se resistía a repetir su crítica ante las cámaras: "Es mejor no decirlo".

Pero Jorge Javier, que no se corta, lo soltó igualmente: "Ahora va a parecer que es una cosa terrible y prefiero contarlo. Según Kiko, el día después a la muerte de Mila Ximénez, en un programa, Jesús estuvo hablando fatal de ella cuando Mila le adoraba".

Hernández corroboró esas palabras: "A mí me dolió mucho porque era muy reciente. Se adoraban mutuamente y no entiendo que al día siguiente que estábamos todos tocados, dolidos, hundidos, pongo un canal y veo que dice las mayores burradas de Mila. Y tío, lo primero es que acaba de fallecer y lo segundo es que ella siempre hablaba bien de ti".

"Bueno, son las cosas que tenía Mariñas, él era así. Un día te saludaba y al día siguiente te ponía a parir sin ninguna razón, pero claro el mismo día que te mueres tampoco es necesario y esto me ha dejado un poco trastocado", concluyó Jorge Javier.

CHELO GARCÍA CORTÉS: "ME ESTOY QUEDANDO SOLA"

La que sí se mostró muy afligida por la muerte de Mariñas fue chelo García Cortés, que entró por videollamada en el programa: "Ha sido un hombre con la pluma y la lengua muy afilada, pero amigo por encima de todo". "Con la muerte de Mariñas es la primera vez que siento que me estoy quedando sola. Es lo que siento, es toda una época, son muchos años de complicidad, de conversaciones, de discusiones y también de secretos compartidos", lamentó.

Y también María Teresa Campos le dirigió palabras bonitas por teléfono. "Era muy trabajador, eso no se le puede quitar. Estoy muy triste. Hoy el golpe ha sido duro. A Jesús lo quería porque yo sé que Jesús me quería a mí", aseguró.