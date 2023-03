Jorge Javier carga contra Alaska y Mario, su "gran decepción"

Alaska y Mario, la gran decepción. Es el título del demoledor artículo que Jorge Javier Vázquez les ha dedicado a la pareja de artistas. Seis palabras explícitas que han despertado un gran revuelo.

Según Vaquerizo, en España no hay libertad de expresión, o, en palabras del artista, "no como antes". "Hemos retrocedido mucho. Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho", dijo en su discurso.

Unas palabras que ahora tienen respuesta por parte del presentador de Sálvame y Supervivientes que expresa su hastío por la actitud de la pareja. "Este es el post que más me va a costar escribir por lo que han significado en mi vida sus protagonistas", lamenta.

"Para que os hagáis una idea: cuando estudiaba BUP llevaba forrada mi carpeta con fotos de la cantante. Y quizás podría haber permanecido calladito durante un tiempo más pero, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, el post estaba al caer".

Sobre las palabras de Vaquerizo a Paz Padilla, matiza: "¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser [Jiménez Losantos] cuya única virtud es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón" .

Y añade "a mí, como a tantísimos otros, nos duele ver a Alaska metida en ese círculo. Un dolor que linda incluso con el desencanto. Esta Alaska no tiene nada que ver con la Alaska que yo amé".

Por eso, sostiene, se ha quedado "sin argumentos" para defender a la pareja. "Ya no encuentro motivo al que agarrarme para entender que Alaska trabaje con uno de los mayores propagadores del odio de este país".

Y añade: "Mario, quizás la gente esté empezando a arrugar el morro ante algunas de tus últimas salidas de patas de banco. Porque, quizás, esta gente que llevamos jaleándote incondicionalmente desde hace la tira de años, estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+.