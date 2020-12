Un comodín fuera de lugar llevó a Jorge Fernández, presentador del programa de Antena 3 La ruleta de la suerte, a dar un toque de atención en directo a uno de los concursantes de este lunes. "Me has intentado engañar, pero a mí no me engañas", dijo nada más comenzar a Gonzo, uno de los participantes en el programa.

El motivo de su aviso es que el concursante tenía junto a él un comodín que, según señaló el presentador, no debía estar ahí, lo que le valió un "punto negativo", porque "partía con ventaja". O lo intentaba.

Gonzo intentó restar importancia al asunto asegurando el comodín se había "colocado". Al final todo quedó ahí, en un aviso.