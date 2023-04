CON SOLO seis años Jorge Blass (Madrid, 1980) sintió la llamada de la magia. No le hizo falta ir a Hogwarts para convertirse en un gran ilusionista, pues los fascículos de Tamariz le sirvieron de guía. Ahora es uno de los magos más influyentes del planeta y ha ganado premios tan prestigiosos como la Varita Mágica de Oro de Montecarlo.

Ha llevado sus trucos a zonas del mundo como Kenia, Shangai o Los Ángeles. ¿Es la magia universal?

Sí, pero en cada sitio el público es totalmente diferente. En EE.UU. son muy entusiastas, en China reaccionan muy espectacularmente pero, en cambio, en la India apenas aplauden (me dijeron que eso era un signo de respeto). En España somos más calmados, pero a mí es el público que más me gusta, su aplauso tiene valor, no te lo regalan, tienes que ganártelo.

Ha cautivado a iconos como David Copperfield y hasta le ha vendido un truco de teletransportación. ¿Que sintió al conocerlo?

Fue emocionante, es mi icono desde que era niño. Un día, hace ya seis años, recibí una llamada: ‘I’m David Copperfield’. Me quedé de piedra. Me dijo que quería comprar los derechos de mi truco de teletransportación. Fui a Las Vegas, hicimos el contrato y desde aquel día hemos creado una bonita amistad y nos vemos todos los años. Tener de amigo a un ídolo de infancia es una pasada.

Y encandiló a la reina Letizia...

Sí, fue durante la recepción a la Fundación Abracadabra, de la que soy patrono. Fue muy amable y tuvo una actitud muy curiosa. ¡Hasta se saltó el protocolo! Me miraba en las mangas y estaba como muy escéptica. No fue una espectadora fácil, pero se sorprendió mucho. Se volvió niña por unos instantes y al final acabó creyendo en la magia.

Abracadabra acerca la magia a los hospitales ¿Qué sensaciones tiene cuando ve sonreír a los niños?

Es emocionante. Llevamos 16 años con esta iniciativa altruista. Empezamos 4 amigos y ya somos más de 80 por toda España. La magia tiene el poder de subir la autoestima y en enfermedades como el cáncer el estado de ánimo es muy importante. Ellos lo agradecen mucho y tiene un fin terapéutico y didáctico.

¿Son los niños su público más exigente?

Sin duda. Si convences a un niño al adulto te lo llevas de calle.

¿Es fácil seguir sorprendiendo al público con internet, dónde los trucos quedan al descubierto?

Gente curiosa la ha habido siempre. Ahora con internet lo tienen más fácil para descubrir cómo se hace un truco, pero son una minoría. El gran público se sienta, disfruta y no tiene la inquietud de buscar qué hay detrás. Puedo decir que algunos de mis trucos se han hecho virales en internet y, en cambio, los vídeos explicativos no tienen casi visitas.

¿Cómo es la magia del siglo XXI?

Se aleja de las chisteras, las varitas y los convencionalismos. Es una magia más visual e impactante. Empleamos muchas proyecciones audiovisuales para que, por ejemplo, un efecto de magia lo puedan ver los de la última fila como si estuvieran delante del todo. Hacemos cosas antes impensables porque no había tecnología. El espectador del siglo XXI se sienta en la butaca y quiere emociones.

¿El poder de la magia reside en la mirada del público?

Exacto. Precisamente el show ‘Flipar’ comienza con un vídeo en el que mostramos las reacciones de espectadores: algunos se llevan las manos a la cabeza, otros se tapan la boca, otros se asustan, se enfadan… La magia es eso, pura ilusión, devuelve la infancia a los espectadores y hace posible que ocurran cosas imposibles.

Podríamos decir que usted fue un niño prodigio, empezó con solo seis años en el ilusionismo...

Sí, Magia Potagia de Juan Tamariz me cautivó. Yo era bastante malo, intentaba repetir los trucos en casa sin mucho éxito. Luego pedí el mítico juego Magia Borrás y tampoco me funcionó, se me daba fatal. Pero a los 12 años descubrí los fascículos de Tamariz y supe que esto era lo mío.

Juan Tamariz tuvo bastante que ver en su pasión.

Totalmente. Gracias a él estoy en este mundo y, de hecho, en mi show Flipar recupero ese primer truco suyo que me emocionó con 6 años: la carta ambiciosa. A los niños de hoy en día les sigue alucinando y produce la misma emoción que yo sentí hace 36 años. Esto demuestra que la magia no tiene fecha de caducidad.

El salón de su casa fue su primer set mágico...

(Risas) Vivía en una casa pequeña y estaba inundada de magia: tenía la máquina cortapersonas, palomas… Mi salón era una fiesta.

¿Cómo se tomaron sus padres cuando les dijo que de mayor quería ser mago?

Lo aceptaron bien desde el primer momento porque lo vivieron como algo natural que evolucionó conmigo. A los 15 años empecé a hacer actuaciones y cuando fui a la universidad a estudiar Psicología fue la explosión: fui a un programa de televisión, di el salto profesional y ya vieron que era lo que verdaderamente me llenaba.

Lleva 20 años en el oficio, se sabe todos los trucos ¿Llega un momento que uno se desilusiona?

Jamás, y ojalá nunca llegue ese momento, no hay nada peor que un mago desmotivado, sería como ver a un payaso triste.

¿Le gustaría que su hijo Máximo siguiera sus pasos?

Yo quiero que él decida lo que quiere ser. Me acompaña en muchas actuaciones, pero de momento le gusta más el fútbol (risas).

Llega a A Coruña con Flipar. ¿Qué se va a encontrar el público?

Nos ha llevado dos años preparar este show y hemos creado un montón de ilusiones nuevas: habrá magia interactiva, con teléfonos móviles, enseñaremos un juego en el que usamos 2.000 piezas de Lego, hay una obertura de 5 minutos donde habrá 37 efectos de magia y hasta volveremos a un espectador invisible delante de todo el teatro. En tierras gallegas siempre me reciben con los brazos abiertos y estoy seguro de que van a alucinar.

Es un show que le supuso un reto personal y hasta físico.

¡Sí! El año pasado en plenos ensayos me rompí un fémur y tuve que organizarlo todo con muletas. Somos un gran equipo y hemos diseñado un show sorprendente.

¿Que haría desaparecer usted?

A los políticos corruptos, las mentiras y las injusticias.