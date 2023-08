Jordi Cruz y Rebecca Lima comparten la foto de su primer hijo

El chef Jordi Cruz y la modelo Rebecca Lima han compartido en Instagram la primera imagen de su hijo, Noah.

"Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Yo un poco cansado, pero extremadamente feliz porque ha nacido nuestro bebé. Os lo quería contar hace cuatro días, pero no podía porque se me estaba cayendo la baba, toda la baba. Es guapo a rabiar porque ha salido a su madre. Y es bueno, buenisísimo, también ha salido a su madre en eso". Con esta palabras anunciaba Jordi Cruz la llegada a su vida del pequeño.

Por su parte, Lima, publicó una fotografía de Noah que acompañó con el texto: "Ele e eu. Las promesas de Dios nunca fallan".

En sus stories también afirmó: "Quiero agradecer todos los mensajes que he recibido y por todo el amor que le ha llegado a Noah. Estoy totalmente inmersa en este nuevo mundo, entre los desafíos y las delicias de descubrirme como mamá. No he podido contestaros a todos porque no me sobra tiempo para nada, pero os he leído y os agradezco de corazón".