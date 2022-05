Johnny Depp actúa por sorpresa con Beck en un concierto en Inglaterra

El actor estadounidense Johnny Depp, inmerso en un juicio por difamación con la también actriz Amber Heard, apareció por sorpresa este fin de semana sobre un escenario de Sheffield (norte de Inglaterra) para acompañar al rockero inglés Jeff Beck.

La sala Sheffield City Hall compartió en las redes sociales un vídeo en el que aparece el actor tocando una guitarra acústica mientras el músico ejecuta un solo con su instrumento eléctrico.

Well…what a surprise we got last night when Johnny Depp joined ⁦@jeffbeckmusic⁩ on stage 😱



Wishing ⁦@jeffbeckmusic⁩ good luck for the rest of his amazing tour 😍 and a big thank you to Johnny Depp for joining us! pic.twitter.com/UlHhKShanP