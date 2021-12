John Goodman luce irreconocible tras perder 90 kilos

John Goodman, que se hizo famoso por su papel en la serie Roseanne en los años 80, está irreconocible después de perder la friolera de 90 kilos. El actor estadounidense, que mide 1,88 metros, llegó a superar los 180 kilos hace 15 años.

"Querer es poder. No es un camino fácil. Me tomé las cosas con calma. Solo quería cambiar mi estilo de vida. Controlar mi peso gracias a las porciones de comida más pequeñas y a un plan de ejercicio me ha ayudado a hacerlo. Si yo he podido, tú también podrás", declaró.

¿Cómo lo hizo? Dejó completamente el alcohol, ingiere comida sana y sin excesos, y hace ejercicio.