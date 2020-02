La Isla de las Tentaciones ha sido el boom televisivo de este comienzo de 2020. Más allá de sus altos datos de audiencia, tanto en redes sociales como en el día a día ha estado presente en los temas de conversación de los españoles.

Uno de sus espectadores habituales ha sido Joaquín, el jugador del Betis, quien ha comentado a través de Instagram toda esta edición.

Desde el famoso episodio entre Christofer y Fani, hasta las decisiones finales, el futbolista ha estado atento al programa de Telecinco.

Sin embargo, una de sus ocurrentes bromas sobre el reality le puede salir cara. En su último directo de Instagram, Joaquín imitó a Andrea, una de las concursantes de La Isla de las Tentaciones, haciendo mofa de sus ojos.

Joaquin imitando a Andrea(Isla de las Tentaciones) me ha dado la vida JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/ArxfCAmuiP

La joven se sintió ofendida, y según informan diversos portales digitales, ahora se plantea denunciar.

EL ÉXITO. El recorrido de La Isla de las Tentaciones parece no tener fin. Algunos de concursantes ya se pasean por diferentes platós de Mediaset, pero si unos han calado en el público son Fani y Christofer.

Los exparticipantes del programa contarán con un canal en MtMad, en el que los espectadores podrán ver cómo transcurren sus vidas tras lo pasado en la isla.

Los seguidores de este melodrama ya están preparados para reaccionar, aunque recordemos que tras el perdón de Christofer las conclusiones del público no fueron demasiado buenas.

Te hemos apoyado tanto para nada, no tengo palabras para describir esto. Estoy abatido, roto, defraudado, hundido.

No nos mereces, Christofer.

Quita esa sonrisa de la cara y vete del país, no te queremos volver a ver más.#LaIsla6MesesDespues pic.twitter.com/DGKlDOhfhM