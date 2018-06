Joaquín Cortés, indignado con Paula Echevarría

El artista Joaquín Cortés ha mostrado en redes sociales su profunda indignación con Paula Echevarría. La actriz, en una entrevista sobre Dulceida, comentó que era "como comparar a Dios con un gitano".

Estas declaraciones, entendidas como racistas por muchos usuarios, han provocado la reacción del artista. "Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto, y sobre todo, la falta de humanidad. Llevábamos año luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias una etnia que ni conoces", indicó Cortés.

Joaquín Cortés continuó en su Instagram con mensajes dedicados a Echevarría: "Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti [...] lo que has dicho y cómo lo has dicho. El daño que causan tus palabras a muchísimos niños y niñas que te siguen y a otras muchas más personas. No hay derecho. Y no se arregla con un 'lo siento'".