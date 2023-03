Joana Sanz: "Lo amo y lo amaré siempre"

Joana Sanz ha decidido separarse de Dani Alves —en prisión acusado de una violación— con un texto escrito de su puño y letra en el que defiende que sigue amando al jugador pero sus actos la han roto "en mil pedazos". "Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forme de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble", continuó.

Para terminar, cierra la etapa sin olvidar el amor que todavía siente por el brasileño: "Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma".

La modelo canaria, de 29 años, cree que "perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida".

"Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad han tocado mi puerta. Miles de por qué sin respuesta”, prosigue la modelo, haciendo referencia a la detención de su marido, el exfutbolista brasileño de 39 años, el pasado 20 de enero por una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona por la que continúa en prisión provisional sin fianza.

