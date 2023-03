Jesús Vázquez luce cuerpazo a los 57 para Men’s Health

Jesús Vázquez repite 10 años después en su primera portada en Men’s Health y lo hace para conseguir todo un récord: ser el hombre español con más edad en ocupar la portada de la revista de estilo de vida activo masculino más vendida de España.

Jesús Vázquez, en la portada de Men’s Health. EP

A sus 57 años el gallego luce un cuerpo tonificado y confiesa: "He empezado a aceptar el paso de los años, pero me ha costado mucho. He tenido unos 40 muy difíciles y unos 50 complicados, pero ahora que ya voy viendo los 60 ahí en el horizonte, empiezo a asumirlo mejor y a decir 'pues qué bien, he llegado a los 57 sin envidiarle nada a esas fotos de hace diez años".