Jesé rompe con su pareja y esta anuncia que está embarazada

El futbolista Jesé Rodríguez y Janira Barm han roto definitivamente su relación sentimental. Sin embargo, el contacto entre ambos no se puede dar por finalizado, pues la modelo catalana –madre de su cuarto hijo– ha anunciado que está embarazada de nuevo.

Barm hizo pública la noticia con un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de la imagen de un test de embarazo positivo: "La vida no siempre será fácil, pero no tengan miedo nunca estarán solos, vuestros problemas serán los míos y estaré hasta el fin de mis días a vuestro lado. Lo más bello que tengo en la vida me llena de felicidad y no tiene precio. Son mis hijos".

La situación coincide con los problemas familiares que Jesé mantiene con las madres de tres de sus hijos, Melody Santana y Aurah Ruiz, con quienes mantiene disputas periódicas por la supuesta pasividad del futbolista en la atención de sus vástagos.