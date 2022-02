Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz dejan atrás las polémicas y ponen rumbo al altar

En un hotel de Dubái y durante Nochebuena. Este ha sido el escenario que ha escogido Jesé Rodríguez para pedirle matrimonio a su novia, Aurah Ruiz. A través de sendas fotos en Instagram, el futbolista y la exconcursante de Gran Hermano han anunciado esta semana que se casan.

A través de su canal en la plataforma mtmad, Aurah ha dado detalles como que era algo que no se esperaba, que recibió vídeos de sus padres y su hijo felicitándola o que se casarán antes de que acabe el año.

Con respecto a su turbulenta relación, marcada por conocidas disputas –el pasado octubre Jesé sufría un intento de atropello por parte de Aurah–, la joven ha querido dejar claro que "estamos muy bien, quiero que lo sepan". "Creo que lo ha hecho hecho en el momento correcto. Aunque casarnos nunca fue algo importante para nosotros, al final yo también lo he pensado en varias ocasiones, y si no me lo hubiera pedido allí él, lo hubiera hecho yo", añadió Ruiz.