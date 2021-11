James Rhodes, el pianista británico nacionalizado en España, ha sembrado el caos en las redes tras sus declaraciones sobre el reguetón en el programa A mi yo adolescente emitido por La 2 este domingo.

Una vez puesto sobre la mesa el tema de debate, la importancia de la música, Rhodes dedicaba su intervención a hacer una defensa de la música clásica. "La música clásica tiene una reputación supermala, superaburrida, superpija... y lo entiendo perfectamente. ¡Qué triste! ¡Qué injusticia! Porque es la música más viva en el mundo. La música clásica es para todo el mundo", comenzaba.

El pianista James Rhodes no entiende la popularidad del reguetón.



Y, honestamente, lanza al grupo de jóvenes reunido ahora en @la2_tve, la pregunta. “Explicadme, por favor, lo del reguetón y Bad Bunny?”#AMiYoAdolescente #AMYAMúsica pic.twitter.com/yFv7Dnm2ql November 21, 2021

Tras esta afirmación, llegaba su crítica al reguetón, lo que más tarde generaría la polémica en redes sociales. "Hay una razón que tiene lógica sobre por qué escuchamos después de 200 años o 300 años, a Bach, Chopin, Beethoven. ¿Vamos a escuchar a Bad Bunny en dos siglos? Pues no, ni de coña. Pero seguramente vamos a hablar de Beethoven y hay una razón para esto", continuaba el pianista, que acto seguido hacía una petición a los adolescentes que lo escuchaban: "Explicadme, por favor, lo del reguetón y Bad Bunny. Os lo juro, no estoy diciendo que es una mierda, pero literalmente no entiendo la popularidad de este tipo de música. Si hay alguien que pueda explicármelo, le escucho con toda mi alma".

Los usuarios de Twitter no tardaban en dar su opinión al respecto y, aunque hubo quien apoyó al músico, no fueron pocas las publicaciones criticando sus palabras.

“¿Vamos a escuchar a Bad Bunny dentro de 200 años? Pues seguramente no pero si vamos a estar hablando de Beethoven”. Qué pena que para James Rhodes la música haya muerto hace 200 años y solamente podamos acceder a ella como si fuese un museo (de los horrores). https://t.co/iqGrEuDGQY — Carlos García Mera (@Eimisum) November 21, 2021

James Rhodes ha dicho del reguetón lo que pensamos muchxs solo que se ha quedado corto y que decir del auto-tune, menuda estafa musical. November 22, 2021