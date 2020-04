Itziar Castro sorprende con un desnudo muy artístico

El confinamiento durante el estado de alarma reduce nuestras vidas, en lo que a espacio se refiere, a las cuatro paredes de nuestras casas. No obstante, el tiempo parece expandirse en una autopista de kilométrica rutina en medio de un desierto de lejano horizonte.

No hace falta ser físico ni un asesino en serie para darse cuenta de que hay mucho tiempo que matar. Así que multitud de famosos, influencers y gente de a pie comparten estos días un sinfín de hazañas, logros y rarezas –también alguna obra de arte– fruto de un variable proporción de aburrimiento e ingenio.

La actriz Itziar Castro ha sido artífice de una de esas chispas que hacen centellear este maremagno de ocurrencias. Tal vez el encarnar a una rea en la serie Vis a Vis le haya permitido agudizar su creatividad en una situación de encierro o puede que, simplemente, sea su natural espontaneidad. Lo cierto es que la intérprete ha sorprendido a sus seguidores en Twitter con un desnudo integral con el que emula a la obra de Fernando Botero El baño, alcanzando con su foto un impactante parecido con el cuadro al que aporto un curioso realismo.

Aquí estoy cuál #musa de #botero en #cuarentena



Here I am #betweenartandquarantine like a #botero muse! @GettyMuseum #art #challenge pic.twitter.com/1mUM6jX1bi