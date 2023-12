Isabel Preysler 'dispara' en 'El Hormiguero': "Mi última ruptura no me dolió nada"

La emisión de El Hormiguero este jueves contó con una invitada muy especial: Isabel Preysler. La socialité acudió al programa con motivo del especial de Disney+ Isabel Preysler: mi Navidad.

Una de las temáticas que abordaron fue el amor —y el desamor—. Pablo Motos le preguntó a Preysler por su relación con Miguel Boyer y lo que supuso su pérdida: "Había mañanas que no me quería levantar de la cama", afirmó muy emocionada.

Motos, a raíz de esto, cuestionó si con el pasar de los años duelen menos las cosas: "A estas alturas de mi vida sí que me duelen menos, por ejemplo, mi última ruptura (con Vargas Llosa), no me dolió nada", señaló de forma tajante.

Pero, ¿qué enamora a Isabel Preysler de un hombre? "Quiero admirarlo, me enamoro de su inteligencia, también que tenga sentido del humor y ternura". Y, en este sentido, una de las personas que marcó su vida fue Julio iglesias: "Él tenía un encanto especial. Recuerdo que había señoras que le metían papelitos en la chaqueta con sus números de teléfono".