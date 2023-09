La tonadillera Isabel Pantoja reapareció el lunes en El Hormiguero de Pablo Motos, siendo la primera entrevistada en la nueva temporada del formato. Vestida con un conjunto en color negro, la artista se fundió en un emotivo abrazo con el presentador, y aseguraba estar algo nerviosa antes de la entrevista más esperada.

"Han sido años duros, pero al mismo tiempo he tenido a Dios a mi lado y a mi público", confesaba la artista cuando comenzó a hablar de sus 50 años en la música y agradeció a sus seguidores el apoyo recibido en toda su carrera. Además, la Pantoja aseguraba que "estar aquí sentada es un honor tan grande, me siento como en casa".

"Los últimos años han sido duros, pero he tenido a Dios y a mi público que están ahí siempre" #PantojaEH pic.twitter.com/B7NmWzvFA6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2023

Con el sentido del humor que la caracteriza, la tonadillera desveló que es "de poco salir, normalmente estoy secuestrada", tirando un dardo a todos aquellos que creen que está encerrada en Cantora por obligación. "Estoy en mi propia casa porque quiero no porque nadie me prohíba salir" ya que "con la edad que yo tengo cualquiera me prohíbe a mí hacer nada", recalcó.

Isabel Pantoja y el recuerdo de su madre #PantojaEH pic.twitter.com/64MQIWfODx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2023

Muy emocionada, Pantoja agradeció públicamente el apoyo de sus seres queridos, excluyendo a sus hijos de su discurso: "A mis hermanos los amo por encima de todo, y a mis fans, que no son fans, son mi familia" y aseguró que "bastante he llorado y no me gustaría llorar más, hasta que me toque".

El público en pie ante la actuación de Isabel Pantoja #PantojaEH pic.twitter.com/RTBMH0ZOG1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2023

Finalmente la artista, haciendo gala de su sinceridad, explicó que no se arrepiente de nada y lanzó un mensaje antes de interpretar dos de sus éxitos en directo: "Se tienen que arrepentir las personas que lo han hecho mal conmigo, yo creo que no le he hecho mal a nadie".