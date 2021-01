Isabel Pantoja le quita a su hijo Kiko el coche que ella le regaló a sus nietas

Continúa el desencuentro entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, un conflicto que saltó por la herencia de Paquirri y que por el momento está lejos de solucionarse. El último capítulo de este enfrentamiento se ha escrito estos días, cuando la cantante ha enviado a casa de su hijo a dos personas cercanas para que recuperaran el vehículo que había regalado a sus nietas Carlota y Ana.

El coche era utilizado por Irene Rosales y Kiko para llevar al colegio a sus hijas.

Fue Irene la que confirmó en el programa Viva la vida que su suegra había mandado a un matrimonio amigo a recoger el auto y que, aunque ellos habían adelantado un pago por el mismo, era Isabel Pantoja la que hacía frente cada mes a las letras del turismo.

LOLITA. La tonadillera fue también protagonista indirecta de la visita de Lolita Flores a Sábado Deluxe —que ahora se emite también los domingos—, ya que la actriz no tuvo problemas en opinar qué le parece el complicado momento que está viviendo Isabel Pantoja, con quien en el pasado compartió una gran amistad. Muy discreta, la hija de Lola Flores confesaba que prefería no hablar de la lucha que mantienen Francisco, Cayetano y Kiko Rivera con la cantante para recuperar las cosas de Paquirri. "No es mi guerra y no quiero hablar del tema, pero me da pena lo que está pasando con Kiko y me da pena que sus hijos no tengan las cosas de su padre", ha señalado.