Isabel Pantoja alquila Cantora y Kiko estalla: "Dios, dame paciencia"

Cantora, la finca que ha enfrentado a Isabel Pantoja con su hijo Kiko Rivera, ha colgado el cartel de se alquila para eventos. La propiedad luce a su entrada un gran cartel naranja en el que da la posibilidad de celebrar bodas, bautizos y comuniones. Kiko Rivera no ha tardado en reaccionar a través de Instragram mostrando su sorpresa: "De verdad esto ya es lo último que me faltaba por ver. Dios, dame paciencia porque como me des fuerza".

A mediados de mayo, Diez minutos publicaba que el hijo de la tonadillera habría cerrado la venta de su parte de Cantora a la empresa Compramos tu Herencia (CTH), que pagaría al DJ 1.500.000 euros. De esta forma el 47,6 por ciento de la finca estaría en manos de una empresa inversora.

Isabel Pantoja tiene el 52,4% de la finca —herencia de Paquirri y donde actualmente vive con su hermano Agustín y su madre, doña Ana— pero también tiene una deuda de 2,6 millones con el banco por un préstamo por el que hipotecó el total de la propiedad.